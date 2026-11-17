Especialista conta o que esperar do mercado de carne bovina
Retorno da liderança das compras da China reforça expectativa de valorização da arroba
Em outubro, a China reassumiu sua posição como principal importador da carne bovina brasileira após três meses de queda nas compras.
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