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Grãos, cana-de-açúcar e algodão adotam drones agrícolas

Volume de equipamentos prontos para operação em campo deve ter aumento de 38%

Record News Rural|Do R7

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O setor de drones agrícolas no Brasil está em plena expansão, movimentando mais de R$ 2 bilhões neste ano.

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