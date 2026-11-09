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Produtores agregam valor ao leite e vencem concurso

Reconhecimento regional veio um ano depois da regularização da produção

Record News Rural|Do R7

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Uma propriedade em Minas Gerais resolveu agregar valor à produção de leite e acabou em primeiro lugar no 6º concurso regional do queijo minas artesanal.

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