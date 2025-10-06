Logo R7.com
Assista aos destaques do ‘Soltando os Bichos’ deste domingo (5)

De papagaio cantor a cachorro motorista, interação de animais com tutores divertiram telespectadores do programa

Soltando os Bichos|Do R7

Um papagaio impressionou ao 'cantar' uma música infantil com a tutora no Soltando os Bichos deste domingo (5). O programa também contou com um uma disputa de cabo de guerra entre um cachorro e uma criança e outro peludo pilotando uma motocicleta de brinquedo. Confira!

