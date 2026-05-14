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Bombeiros realizam o resgate de ave em Minas Gerais

Animal ficou preso em linhas de pipa no topo de uma árvore

News das 10|Do R7

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Uma maritaca foi salva pelos bombeiros após ficar enroscada em linhas de pipa na cidade de Uberlândia (MG).

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