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Leão-da-montanha assusta moradores em região residencial

Animal foi sedado e levado para centro de reabilitação antes de voltar à natureza

Hora News|Do R7

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Uma puma foi vista no alto de uma árvore em uma área residencial no Chile.

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