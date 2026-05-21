Leão-da-montanha assusta moradores em região residencial
Animal foi sedado e levado para centro de reabilitação antes de voltar à natureza
Uma puma foi vista no alto de uma árvore em uma área residencial no Chile.
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