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Filhote raro nasce em zoológico britânico

Nascimento de camelo-bactriano ameaçado reforça esforços de preservação da espécie

News das 10|Do R7

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Um nascimento raro e cheio de fofura chamou a atenção em um zoológico no interior da Inglaterra: um filhote de camelo bactriano.

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