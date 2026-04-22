Animal é deixado amarrado em portão de clínica em São Caetano do Sul
Casal que deixou o cão no local disse que ele foi largado na porta da casa deles
Um casal foi flagrado abandonando um cachorro na porta de uma clínica veterinária em São Caetano do Sul, no ABC paulista.
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