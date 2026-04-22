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Animal é deixado amarrado em portão de clínica em São Caetano do Sul

Casal que deixou o cão no local disse que ele foi largado na porta da casa deles

News das 19h|Do R7

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Um casal foi flagrado abandonando um cachorro na porta de uma clínica veterinária em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

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