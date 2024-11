Ladra! Cachorrinha 'rouba' celular de tutora; assista ao vídeo

O Soltando os Bichos deste domingo (3) traz as aventuras da cachorrinha Belinha, flagrada "roubando" o celular de sua tutora, do gato Faísca, que estava dormindo em uma gaveta da cômoda, e da gatinha Ema, que tomou posse da cama de seus tutores. Se você também tem um registro único do seu bichinho e quer participar do programa, mande um vídeo, na horizontal, de pelo menos um minuto, ao WhatsApp da equipe: (11) 3300-5555.