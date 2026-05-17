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Obra icônica ganha espaços inéditos após restauração

Prédio histórico revelou detalhes originais escondidos há mais de 100 anos

News das 10|Do R7

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A Casa Batlló reabriu com novos atrativos para os visitantes.

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