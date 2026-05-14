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Banda filma nova música 'Street of Dreams' no México

Grupo também apoiou torneio social de futebol para jovens em situação vulnerável

News das 10|Do R7

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O U2 esteve no México para gravar o videoclipe de "Streets of Dreams".

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