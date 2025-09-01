Miss alface! Cachorra surpreende tutora ao devorar salada sem tempero

Enquanto muitos cachorros aguardam ansiosamente por um petisco de sobremesa após um prato de ração, Duda escolhe uma salada de alface que não prejudica a dieta . E, para ficar ainda mais saudável, a tutora Jordana prepara tudo de forma natural, sem nenhum tempero.



