Miss alface! Cachorra surpreende tutora ao devorar salada sem tempero

Em vez de petiscos e ração, Duda dá preferência para a verdura natural na hora do lanchinho

Soltando os Bichos|Do R7

Enquanto muitos cachorros aguardam ansiosamente por um petisco de sobremesa após um prato de ração, Duda escolhe uma salada de alface que não prejudica a dieta. E, para ficar ainda mais saudável, a tutora Jordana prepara tudo de forma natural, sem nenhum tempero.

Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.

  • animal-de-estimacao
  • soltando-os-bichos
  • Animais
  • Dieta

