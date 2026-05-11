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Cena curiosa chama a atenção em praia de São João da Barra

Segundo informações, animal seguia o fluxo natural pelas águas da região

Alerta Brasil|Do R7

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Um elefante-marinho atraiu a atenção de banhistas em uma praia de São João da Barra, no Rio de Janeiro.

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