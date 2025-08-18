Logo R7.com
Surpresa! Cachorro curioso late para caixa em movimento e descobre amigo escondido

Depois de cheirar e avançar sobre o objeto, Snoopy descobriu o que havia dentro do papelão

Soltando os Bichos|Do R7

O cão Snoopy ficou intrigado ao se deparar com uma caixa misteriosa que se mexia. Ele não resistiu à curiosidade e começou a cheirar e latir para o objeto, tentando desvendar o que havia lá dentro. Para sua surpresa, o animal encontrou outro cachorro escondido debaixo do papelão.

Se você também tem um registro especial do seu pet, envie um vídeo na horizontal, com pelo menos um minuto de duração, para o WhatsApp da equipe do Soltando os Bichos: (11) 3300-5555.

