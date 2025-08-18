Surpresa! Cachorro curioso late para caixa em movimento e descobre amigo escondido
Depois de cheirar e avançar sobre o objeto, Snoopy descobriu o que havia dentro do papelão
O cão Snoopy ficou intrigado ao se deparar com uma caixa misteriosa que se mexia. Ele não resistiu à curiosidade e começou a cheirar e latir para o objeto, tentando desvendar o que havia lá dentro. Para sua surpresa, o animal encontrou outro cachorro escondido debaixo do papelão.
