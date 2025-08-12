Logo R7.com
Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia

Competição busca incentivar a adoção de cachorros de todas as idades e tamanhos; animais recebem o título de ‘pet mais amado do mundo’

News das 10|Do R7

Línguas de fora, pelos arrepiados e um amor que conquista na primeira lambida. É nesse clima que, todos os anos, uma cidade na Califórnia, Estados Unidos, recebe o concurso do “cão mais feio do mundo”. O título pode parecer negativo, mas, na verdade, celebra a beleza única de cada pet e incentiva a adoção de animais de todas as idades e tamanhos. Ninguém sai perdendo na competição: os tutores recebem o prêmio de “pet mais amado do mundo”.

