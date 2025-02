Surto de doença desconhecida mata mais de 50 pessoas no Congo Record News|Do canal Record News no YouTube 27/02/2025 - 01h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h01 ) twitter

Uma doença desconhecida que leva à morte em poucas horas provoca preocupação em autoridades na República Democrática do Congo. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), ao menos 53 pessoas já morreram e outras 419 foram infectadas desde que os casos começaram a se espalhar no noroeste do país, em 21 de janeiro.

