Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão

Record News|Do canal Record News no YouTube

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite deste domingo (31), deixando pelo menos 812 mortos e cerca de 3 mil feridos, segundo autoridades locais.

O tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, no horário local (17h em Brasília), com epicentro a 27 km a nordeste de Jalalabad, na província de Nangarhar, a uma profundidade de 8 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:


Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews


Threads: https://www.threads.net/@recordnews

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.