Terremoto de magnitude 6,0 deixa mais de 800 mortos no Afeganistão
Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite deste domingo (31), deixando pelo menos 812 mortos e cerca de 3 mil feridos, segundo autoridades locais.
O tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, no horário local (17h em Brasília), com epicentro a 27 km a nordeste de Jalalabad, na província de Nangarhar, a uma profundidade de 8 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
