‘The Women’s Cup’ chega ao Brasil com transmissão da RECORD NEWS Emissora exibirá ao vivo os confrontos de 19 a 24 de julho, na Arena Barueri; ingressos já estão a venda Record News|Do R7 08/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h20 ) twitter

RECORD NEWS transmitirá o campeonato com exclusividade para a TV aberta Divulgação

A The Women’s Cup Global Series, principal plataforma internacional de clubes do futebol feminino, fará sua estreia no Brasil com uma edição histórica marcada por confrontos inéditos entre gigantes das Américas. Os jogos acontecerão entre os dias 19 e 24 de julho de 2025, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, reunindo Palmeiras, São Paulo FC, Racing Louisville (EUA) e Pachuca (MEX) e serão transmitidos ao vivo na RECORD NEWS.

“O Brasil é um dos países mais apaixonados por futebol do mundo e, por isso, trazer a The Women’s Cup para cá é uma oportunidade de celebrar essa paixão com foco no crescimento do futebol feminino”, afirma John Paul Reynal, CEO da TWC. “Estamos muito empolgados com o potencial dessa edição. Ela representa não apenas um momento marcante para os clubes participantes, mas também um passo importante rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil”, complementa.

Ingressos

Os ingressos para todas as partidas já estão disponíveis no site https://womenscup.soudaliga.com.br/

Confrontos e datas – TWC Brasil 2025 (Arena Barueri)

• 19 de julho, às 17h: São Paulo FC X Racing Louisville (EUA)

‌



• 20 de julho, às 17h: Palmeiras X Pachuca (MEX)

• 24 de julho, às 17h: Disputa do 3º lugar

‌



• 24 de julho, às 17h: Final

Sobre a The Women’s Cup

Criada em 2021, a The Women’s Cup teve edições anteriores realizadas em cidades como Madrid (Espanha), Cali (Colômbia), Louisville e Kansas City (EUA).

‌



Já participaram do torneio clubes como Bayern de Munique, PSG, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan, Club América, River Plate, entre outros.

