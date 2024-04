Faltam profissionais qualificados para integrar o autista à sociedade, afirma especialista

Alto contraste

No Dia Mundial do Autismo, que ocorre nesta terça-feira (2), a terapeuta ocupacional Ana Carla de Souza Nogueira, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, afirmou que o número de casos diagnosticados aumentou. Hoje se sabe que uma a cada 36 crianças nasce com a condição. Mesmo assim, faltam profissionais qualificados para integrar essas pessoas à sociedade.