Apagão no Aeroporto de Congonhas paralisa operações de pouso e decolagem por uma hora Atividades foram retomadas após uma falha causada por falta de energia que afetou uma torre de controle

O Aeroporto de Congonhas teve suas operações paralisadas na tarde desta sexta-feira (15), por volta das 14h (horário de Brasília), devido a uma falta de energia que atingiu a cidade de São Paulo. O apagão foi causado por uma falha de abastecimento externo, que afetou a torre de controle, segundo a Aena, a concessionária que opera o aeroporto.

Pousos que aconteceriam no local foram desviados e há relatos de passageiros presos em aviões, esperando liberação de voo. Todas as operações de pouso e decolagens foram suspensas por mais de uma hora. A situação já foi estabilizada e as atividades retomaram.