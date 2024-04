Apenas 14,5% do público-alvo tomou vacina contra a dengue

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apenas 14,5% do público-alvo tomou a vacina contra a dengue, até a última terça-feira (19). Isso equivale a 0,2% da população brasileira. A vacina está disponível para a faixa etária entre 10 e 14 anos. Diante da baixa procura e do risco de parte das doses vencerem, o Ministério da Saúde vai ampliar as áreas de imunização, que antes eram selecionadas apenas para cidades com altas transmissões.