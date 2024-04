Assaltantes alugam apartamento para roubar outros moradores do mesmo prédio em São Paulo

Alto contraste

Três assaltantes alugaram um apartamento no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, para assaltar outros moradores do mesmo prédio. Segundo a polícia, o grupo pagou seguro-fiança à imobiliária e entregou toda a documentação necessária para ficar 15 dias no local. Os criminosos estudaram a rotina de diversos apartamentos e montaram um plano, aplicado no último sábado (23), para invadi-los. Uma das vítimas desconfiou e chamou a polícia. Os suspeitos fugiram.