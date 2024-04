Desmatamento no Brasil caiu de forma extraordinária, mas ainda é um desafio, diz especialista Exploração em áreas de floresta primária caiu 36% em relação ao ano passado e foi a menor desde 2015

Um levantamento internacional diz que o desmatamento em áreas de floresta primária no Brasil caiu 36% de 2022 para o ano passado, o que representa o menor patamar desde 2015. O resultado, segundo Cristiane Fontes disse à Record News, é consequência de um conjunto de ações do Ibama, que embargou áreas que estavam sendo exploradas e investiu em fiscalização. Cristiane diz, contudo, que o desafio de preservar a floresta é enorme. "Precisamos que a floresta em pé seja mais valorizada do que a destruição" afirma.