Caminhão-tanque vaza combustível e atinge veículos, no interior do Acre Ruas em que o veículo circulou precisaram passar por uma raspagem para retirar o óleo diesel

Um caminhão cheio de combustível circulou com um furo no tanque em Epitaciolândia, no interior do Acre, no último domingo (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo ficou danificado após bater em outro caminhão. O acidente provocou o derramamento de óleo diesel e atingiu carros que estavam estacionados na rua. O local por onde o caminhão trafegou passou por uma raspagem para retirar o material.