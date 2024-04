Câncer de colo: médico explica como novo exame pode evitar 90% de mortes com diagnóstico precoce Brasil registra 45 mil casos da doença todos os anos

Um novo exame de sangue consegue identificar o câncer de colo ao fornecer com antecedência um diagnóstico com mais de 82% de precisão. De acordo com o oncologista Raphael Brandão, a descoberta pode ajudar a evitar 90% das mortes em função desse tipo da doença.