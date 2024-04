Capital do México oferece grande aula pública de balé no mês da mulher Evento, comandado pela dançarina Elisa Carrillo Cabrera, reuniu centenas de pessoas de diferentes idades

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A prefeitura da Cidade do México promoveu, no último domingo (17), uma aula pública de balé em uma das principais praças da capital mexicana. O evento reuniu pessoas de diferentes idades, e faz parte das atividades promovidas pelo governo para o mês da mulher. A aula ao ar livre foi comandada por Elisa Carrillo Cabrera, dançarina principal do balé de Berlim e vencedora do Oscar da Dança em 2019.