Caso de gripe aviária em humano é confirmado nos Estados Unidos

Um caso de gripe aviária H5N1 em um humano foi confirmado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos nesta segunda-feira (1). O vírus foi detectado no paciente após ele ter contato com leite de vacas infectadas no Texas. O homem está sendo tratado com antiviral e se recuperando. Agora, o CDC trabalha com departamentos estatais de saúde para monitorar outras pessoas que possam ter tido contato com aves ou animais com a doença. Apesar do alerta, as autoridades americanas afirmaram que não há sinais de que o vírus tenha evoluído a ponto de se espalhar facilmente entre os humanos e, por isso, o risco para o público permanece baixo.