Caso Marielle: saiba quando a Justiça aceita delação premiada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou a delação premiada de Ronnie Lessa, ex-PM que está preso por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, nesta terça-feira (19). Segundo o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o depoimento traz elementos importantes para a identificação dos mandantes dos assassinatos, que aconteceram no dia 14 de março de 2018, no Rio. O advogado criminalista Fábio Chaim explicou que a colaboração premiada é usada em casos “em que o delito envolva uma organização criminosa”. Além disso, o especialista informou que o recurso só é aprovado se as informações forem úteis e ajudem a elucidar a autoria do crime.