Cessar-fogo em Gaza: Conselho de Segurança da ONU não tem poder coercitivo; entenda

O Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou um projeto de cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (25). Dos 15 países integrantes, 14 votaram a favor do texto, e os EUA se abstiveram.

Segundo o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Lier Ferreira, a resolução não tem poder coercitivo e, com isso, ela não será necessariamente implementada. Porém, como os EUA não vetaram o projeto, Israel, sem seu principal aliado, fica isolado e desprotegido.