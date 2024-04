Conheça o spinning, esporte radical que mistura carros e dança O show foi criado na África do Sul e é considerado o evento motorizado de maior sucesso em todo o continente africano

Em um primeiro momento, pode parecer uma disputa de carros monstros ou de drift, uma espécie de técnica derrapando com os veículos. No entanto, o spinning é uma prática que mistura adrenalina, carros e dança, sendo o evento motorizado de maior sucesso em todo o continente africano. Nele um competidor se pendura pela janela e realiza movimentos para animar o público com a encenação. Esse fator, somado aos automóveis chamativos e cheios de tecnologia, faz a combinação perfeita para um show de tirar o fôlego.