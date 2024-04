Demora de ônibus revolta passageiros e termina em confusão generalizada em São Paulo; assista

Alto contraste

Passageiros do Terminal Varginha, localizado na zona sul de São Paulo, protestaram contra a demora e a lotação dos coletivos, na noite desta quarta-feira (20). Em imagens recebidas pela Agência Record, é possível ver os usuários reclamando da espera em um dos pontos. No vídeo, um homem de camiseta vermelha arremessa uma bancada, enquanto outro, de azul, chuta os documentos que caem do balcão. A Polícia Militar informou que não foi acionada.