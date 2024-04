Disney chega a acordo com governo da Flórida sobre administração do território dos parques Empresa não vai mais precisar de aprovações para construir novos edifícios ou atrações no estado norte-americano

A Disney chegou a um acordo com o governador da Flórida, nos EUA, Ron DeSantis, para encerrar a disputa sobre a administração na região dos parques. As discussões se iniciaram em 2022, após a empresa criticar uma lei estatal que proíbe o ensino de assuntos relacionados a identidade de gênero em escolas e o governador nomear um grupo para conduzir o distrito especial concedido à Disney nos anos 60. O acordo anula algumas disposições assinadas pela empresa logo antes da cessão do controle do distrito e agora poderá construir edifícios na região sem precisar de aprovação.