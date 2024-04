Exportações do agronegócio quebram recorde em fevereiro de 2024

Alto contraste

As exportações do agronegócio brasileiro quebraram recorde em fevereiro de 2024, atingindo o montante de 11,5 bilhões de dólares (cerca de R$ 54 bilhões, segundo a cotação atual). Em um ano, o crescimento foi de 1,91 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões). A China, que é a principal parceira do agronegócio brasileiro, adquiriu 3,60 bilhões de dólares (cerca de R$ 18 bilhões), seguida pelos EUA, que chegaram a 842 milhões (cerca de R$ 4,2 bilhões). Entre os produtos que mais contribuíram para o setor estão o café, açúcar e carne bovina. No mês, a Indonésia foi o país que aumentou a sua participação no setor, passando de 1,6% em 2023 para 3,9% em 2024.