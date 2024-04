Fazendas utilizam melhoramento genético para aumentar a qualidade da carne bovina

Alto contraste

Criadores de gado estão usando a ciência a seu favor para produzir carne de maior qualidade, o mais rápido possível. Os investimentos têm como objetivo o melhoramento genético do rebanho, seja na produção de carne ou de leite. Os parâmetros analisados indicam quais são os melhores animais para abate ou reprodução. Especialistas afirmam que o Brasil está entre os países mais desenvolvidos na área, liderando as pesquisas de biotecnologia da reprodução, além de ser sendo os maiores exportadores de carne do mundo.