Um festival levou milhões de pessoas às ruas indianas para celebrar o início da primavera, nesta segunda-feira (25). O evento contou com danças, comidas típicas e muito pó colorido, que representou as flores que desabrocham nesta época do ano. Outros países do continente asiático, como o Nepal, também celebram a data.