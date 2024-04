Fortaleza é a única cidade brasileira dentro dos índices de qualidade do ar recomendados pela OMS

Alto contraste

Um relatório internacional revelou que Fortaleza é a única cidade brasileira dentro dos parâmetros de qualidade de ar recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Marco Aurélio Franco, professor de ciências atmosféricas, explica que outras cidades, como Xapuri, no Acre, apresentaram índices de poluição de três a cinco vezes maiores do que o recomendado. Segundo ele, o mundo todo está suscetível aos efeitos da má qualidade do ar, principalmente os idosos e as crianças.