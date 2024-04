Hamas pede desculpas a moradores de Gaza por sofrimento, mas quer continuar com a guerra Grupo enviou uma mensagem por um aplicativo para os habitantes do território

O grupo terrorista Hamas enviou uma mensagem, nesta segunda-feira (1), para a população da Faixa de Gaza, que está passando por uma crise humanitária pela guerra com Israel. Eles disseram ainda que desejam implementar algumas medidas, como controlar os preços de produtos. O Hamas também reiterou a vontade de prosseguir com o conflito, apesar da situação catastrófica no território.