Homem é preso após quebrar sala de espera de terminal rodoviário

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem, de 38 anos, foi detido no domingo (24) por vandalizar a sala de espera do terminal rodoviário de Marília, no interior de São Paulo. Ele danificou televisores, o sistema de alto-falantes, vários bancos de espera e um aparelho de ar-condicionado. O suspeito havia sido liberado da prisão há cerca de 10 dias, após ser detido por incendiar o terminal rodoviário de Franca em 25 de dezembro do ano passado. Ele possui um histórico de várias outras prisões por danos ao patrimônio público e tentativas de homicídio.