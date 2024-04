Lista das pessoas mais procuradas do mundo pela Interpol conta com 90 brasileiros Entre elas, estão os dois fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN)

Na lista de pessoas mais procuradas no mundo da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), há os nomes de 90 brasileiros. Entre eles, os dois homens que fugiram do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN). Assim, se qualquer um deles for localizado nos 190 países em que a autoridade atua, eles podem ser presos. Ao se deparar com os criminosos, o cidadão pode fazer denúncia de forma anônima à Polícia Militar por telefone.