Lula presta solidariedade ao presidente mexicano López Obrador

O presidente Lula fez uma publicação nas redes sociais apoiando o chefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, após policiais invadirem a embaixada do México em Quito, capital do Equador, e prenderem o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. Este foi condenado a seis anos de prisão por corrupção e buscou asilo na embaixada em dezembro do ano passado. As ações fizeram com que Obrador suspendesse as relações diplomáticas com o Equador.