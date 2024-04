Madrugada astronômica: observatório registra eclipse raro e queda de meteoro no RS Alinhamento entre as posições da Lua, Terra e Sol causam o raro eclipse lunar penumbral

O Observatório Espacial Heller & Jung, localizado no Rio Grande do Sul, flagrou na madrugada desta segunda-feira (25) um dos eclipses mais difíceis de serem percebidos, o eclipse lunar penumbral. Além deste registro, o início da madrugada também proporcionou o registro de um meteoro fireball, de alta luminosidade, atravessando a região central do estado onde o Observatório está alocado. O eclipse penumbral acontece quando a Lua, ao se posicionar na fase cheia, alinha-se com o Sol e a Terra de forma quase perfeita, permitindo que alguns raios solares ainda alcancem a superfície do satélite.