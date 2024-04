Metrô de Paris desenvolve aplicativo de tradução simultânea para ser usado nas Olimpíadas Tecnologia conta com 16 idiomas e vai ajudar na comunicação entre funcionários e turistas

Autoridades da área do transporte público de Paris desenvolveram um aplicativo de tradução simultânea para ser usado por funcionários durante os Jogos Olímpicos deste ano. Ele conta com 16 idiomas e foi desenvolvido para ajudar na comunicação com os turistas que visitarão o país entre julho e agosto. O aplicativo se chama Tradivia e também servirá para dar informações aos passageiros caso aconteça algum incidente nas linhas de metrô.