Motoboys jogam bombas e invadem casa para se vingar de cliente em Minas Gerais Mulher teria derrubado marmita no chão e se recusado a pagar por ela; foram identificados sete suspeitos

Um grupo de motoboys jogou bombas e invadiu a casa de uma cliente para se vingar dela, na cidade de Varginha, em Minas Gerais. De acordo com eles, a mulher teria jogado uma marmita no chão e se recusado a pagar o entregador. A ação foi organizada pelas redes sociais. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que deixou a entrega cair sem querer e que não conseguiu pagar o motoboy por um problema no banco.