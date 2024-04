Mulher dá à luz no chão da sala de espera de maternidade no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher entrou em trabalho de parto no chão da sala de espera de uma maternidade em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (23). Um vídeo gravado por outro paciente mostra a mãe deitada no chão com o recém-nascido, dizendo que pediu ajuda médica, mas não foi ouvida. A administração do hospital informou que está analisando o prontuário em busca de falhas no processo de admissão e internação.