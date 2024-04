Mulher é morta durante roubo de carro em Mogi das Cruzes Criminosos simularam uma batida no carro da vítima, a obrigando a descer do veículo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher morreu durante um roubo de carro, neste domingo (31), em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos simularam uma batida no carro da vítima, o que fez com que ela descesse do veículo. Em seguida, dispararam contra a mulher e liberaram a segunda vítima. A polícia encontrou o carro e prendeu um dos ladrões.