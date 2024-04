O que é o Grupo de Trabalho Tripartite? Ministro explica ação em regulamentação de apps

Alto contraste

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, explicou como funciona a Tripartite. O conjunto de trabalhadores que realizam entregas e corridas por aplicativos selecionou 15 representantes para realizar as reuniões e apresentar as reivindicações do grupo. Por exemplo, eles não têm acesso ao valor que o cliente pagou. A partir do projeto de lei, eles poderão ver essa informação.