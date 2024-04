Alto contraste

A ONG Vigília dos Direitos Humanos denunciou Israel por um possível crime de guerra no campo de deslocados de Nuseirat, na Faixa de Gaza. O ataque ocorreu no dia 31 de outubro e foi um dos mais mortais desde o início da guerra: 106 civis morreram. A organização disse não ter encontrado nenhum vestígio de que no local havia alvos militares.