'Trabalhadores de aplicativo terão o que queriam: autonomia com direitos' afirma ministro Segundo Luiz Marinho, projeto inicial é voltado a veículos com quatro rodas, mas pretende abranger motoboys

Em entrevista exclusiva à Record News nesta quinta-feira (21), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou sobre o novo projeto do governo para dar autonomia e direitos aos motoristas por aplicativos. De acordo com o ministro, o funcionário poderá escolher a plataforma para qual vai trabalhar e o horário que fará — contanto que não ultrapasse 12 horas diárias.