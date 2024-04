Porta-voz do FMI classifica progresso econômico da Argentina como 'Impressionante'

Alto contraste

Visando atingir o déficit zero em 2024, apoiado pelo Fundo Monetário Internacional, a Argentina teve seu progresso econômico reconhecido por um dos porta-vozes da instituição, que classificou a situação financeira do país como ‘impressionante’ nesta quinta-feira (4). Entretanto, o representante ainda ressalta que o caminho para a estabilização é longo e “nunca é fácil”. A inflação argentina vem sofrendo reduções constantes, além do previsto no início do governo de Javier Milei, e a adaptação monetária depende da adaptação ao momento de “transição”, mantendo a “melhora na qualidade do ajuste fiscal”.