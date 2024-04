Pouca chuva pode prejudicar safra 2024/2025 de cana-de-açúcar no centro sul do país A projeção foi divulgada no início do mês de março pela consultoria agrícola Datagro

Chuvas abaixo da média no centro-sul do país podem prejudicar a safra 2024/2025 de cana-de-açúcar. A queda pode chegar a 9.8%, e com isso deve sofrer uma redução na oferta de açúcar e etanol. Assim, o mercado nacional pode ser afetado diretamente. A estimativa foi divulgada no início do mês de março pela consultoria agrícola Datagro.